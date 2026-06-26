Informations pratiques

Goès

Concert Beezoo-Aqua Béarn

Chemin de Ribère Goès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11 23:59:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez assister au concert que donnera Beezoo au parc aquatique d’ aqua Béarn . Buvette et restauration sur place .

Chemin de Ribère Goès 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 20 75 parcaquabearn@gmail.com

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English : Concert Beezoo-Aqua Béarn

L’événement Concert Beezoo-Aqua Béarn Goès a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn