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AGENDA · Goès

Concert Beezoo-Aqua Béarn Goès

samedi 11 juillet 2026 · Goès

Concert Beezoo-Aqua Béarn Goès

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Chemin de Ribère
Ville
64400 Goès
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Goès

Concert Beezoo-Aqua Béarn

Chemin de Ribère Goès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11 23:59:00

Date(s) :
2026-07-11

Venez assister au concert que donnera Beezoo au parc aquatique d’ aqua Béarn . Buvette et restauration sur place   .

Chemin de Ribère Goès 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 20 75  parcaquabearn@gmail.com

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English : Concert Beezoo-Aqua Béarn

L’événement Concert Beezoo-Aqua Béarn Goès a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn