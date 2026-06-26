AGENDA · Goès
Concert Beezoo-Aqua Béarn Goès
samedi 11 juillet 2026 · Goès
Informations pratiques
Goès
Concert Beezoo-Aqua Béarn
Chemin de Ribère Goès Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11 23:59:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez assister au concert que donnera Beezoo au parc aquatique d’ aqua Béarn . Buvette et restauration sur place .
Chemin de Ribère Goès 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 20 75 parcaquabearn@gmail.com
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English : Concert Beezoo-Aqua Béarn
L’événement Concert Beezoo-Aqua Béarn Goès a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn