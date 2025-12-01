Concert Bekar Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Bekar

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Depuis son plus jeune âge, Bekar vogue entre sa passion pour la musique et un schéma de vie marqué par des turbulences. Élevé au sein d’une famille aux relations parfois complexes, mais porté par une envie constante de prouver sa vraie valeur, il était maintenant temps de franchir un cap. Son premier album Plus fort que l’orage raconte le quotidien doux-amer dans lequel navigue le jeune rappeur lillois. Après plusieurs mois passés à détruire et reconstruire des bouts d’idées pour mettre en forme son premier vrai long format, le Nordiste va finalement trouver son fil conducteur utiliser l’image de la nature, des tempêtes et des orages, pour mieux rapper son vécu entre confessions et métaphores.

Un témoignage sincère du premier quart de vie de son auteur intégralement composé avec le producteur Lucci (Josman, Georgio, Ben PLG). On y retrouve des parties de pianos et des guitares, sans jamais perdre de vue le rap. Et le casting d’invités va lui de Myth Syzer à ses amis lillois Konga, Sto, Sreen et SIMA ou encore PLK et Zinée.

Au volant de son destin et de ses souvenirs, la route qu’il emprunte y est à la fois réconfortante et parfois amer, pleine de virages et d’espoirs, mais aussi tournée vers l’avenir. Comme un remède pour finalement mieux affronter la foudre. Pour lui, et pour ceux qui l’écoutent.

Réservation obligatoire. .

