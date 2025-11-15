Concert Bekar La Cartonnerie Reims

Concert Bekar

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 23 – 23 – EUR

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Originaire de Roubaix, Bekar transforme ses failles en force. A 25 ans, il signe Plus fort que l’orage, un premier album puissant et introspectif. Après trois projets entre 2019 et 2022, ce nouvel opus marque une étape plus personnelle et ambitieuse. Il y explore ses émotions profondes à travers des métaphores liées à la nature et aux tempêtes, images de son histoire personnelle. Intégralement composé avec le producteur Lucci (Josman, Georgio, Ben PLG) ainsi que Wladimir Pariente, Myth Syzer ou Vincent David, Bekar introduit des sonorités plus organiques (pianos, guitares), sans trahir son ADN Rap.

Avec des collaborations fortes (PLK et Zinée), il livre un projet personnel, sincère et lumineux.

Un album comme un exutoire, pour lui et pour celles et ceux qui l’écoutent, à découvrir en live à La Cartonnerie ! .

