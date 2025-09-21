Concert « Bel Canto du Sacré » par Hélène Andreozzi, Anouk Legée et Claudia Sorokina. Musée Lapidaire Avignon

Replongez dans l’histoire du musée Lapidaire grâce aux musiques sacrées qui résonneront dans cette ancienne chapelle à l’image de l’Ave Maria de Franz Schubert.

Musée Lapidaire 27 Rue de la République, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490857538 https://www.avignon.fr/les-equipements/les-musees/musee-lapidaire C’est au sein de l’ancienne chapelle du collège des Jésuites sur l’axe principal d’Avignon, que sont conservées depuis 1933, les œuvres antiques, présentées jusqu’alors dans la salle du Moyen-Age et la Cour d’Honneur du Musée Calvet. Ce fleuron de l’architecture baroque est l’œuvre de deux grands architectes, Étienne Martellange et François des Royers de la Valfenière.

La construction a débuté en 1620 et 1655, date de la consécration. Si le plan de l’édifice est d’une grande sobriété, l’aspect de la frise au dessus des tribunes, frappe par sa richesse plastique et ce foisonnement témoigne d’une reprise du décor, intervenue dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mardi au dimanche.

