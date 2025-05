Concert Bel Oiseau des Andes – Colmar, 17 mai 2025 20:00, Colmar.

Haut-Rhin

Concert Bel Oiseau des Andes 3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : 0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Tel le grand condor survolant les paysages changeants, ce spectacle vous invitera à voyager à travers une Amérique du Sud rêvée, et qui ici vous sera contée.

Concert donné par les élèves de la pré-Maîtrise du Conservatoire de Colmar dans le cadre des festivités du 40ème anniversaire de la Maîtrise.

Des Incas du Pérou au Carnaval de Rio, la beauté et la diversité des musiques et thèmes traditionnels ont inspiré les compositeurs du 17ème siècle à nos jours. Tel le grand condor survolant les paysages changeants, ce spectacle vous invitera à voyager à travers une Amérique du Sud rêvée, et qui ici vous sera contée. Chants et conte musical « L’enfant au Condor » d’Etienne Daniel.

Les chanteurs seront accompagnés d’instrumentistes professionnels, et de Blanche Giraud-Beauregardt, professeur de théâtre au Conservatoire de Colmar en qualité de conteuse.

Direction artistique: Rémi Müller et Catherine Roussot

Mise en scène Rémi Müller, Pierre Girod et Blanche Giraud-Beauregardt

**Le nombre de places par réservation est limité à 6. 0 EUR.

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 theatre@ville-colmar.fr

English :

Like the great condor soaring over changing landscapes, this show invites you to travel through a South America of your dreams, as told here.

German :

Wie der große Kondor, der die wechselnden Landschaften überfliegt, lädt Sie diese Aufführung zu einer Reise durch ein geträumtes Südamerika ein, das Ihnen hier erzählt wird.

Italiano :

Come il grande condor che si libra su paesaggi mutevoli, questo spettacolo vi porterà in un viaggio attraverso il Sud America dei vostri sogni.

Espanol :

Como el gran cóndor que se eleva sobre paisajes cambiantes, este espectáculo le llevará de viaje por la Sudamérica de sus sueños.

L’événement Concert Bel Oiseau des Andes Colmar a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de tourisme de Colmar