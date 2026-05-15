Concert Beleymas
Concert Beleymas samedi 27 juin 2026.
Beleymas
Concert
Eglise Beleymas Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concert avec le groupe Igor, quatre chanteurs et musiciens (Chant, accordéon, vielle, saxophone, flute, basse et guitare) qui plongent le public dans la culture occitane tout en allant à la rencontre de musiques du monde.
Concert organisé au profit de la restauration du retable.
Participation libre.
20h30, église.
Tél: 06 62 00 84 90. Sauvegarde du retable de la Visitation .
Eglise Beleymas 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 00 84 90
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English : Concert
L’événement Concert Beleymas a été mis à jour le 2026-05-15 par Vallée de l’Isle en Périgord