Beleymas

Concert

Eglise Beleymas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert avec le groupe Igor, quatre chanteurs et musiciens (Chant, accordéon, vielle, saxophone, flute, basse et guitare) qui plongent le public dans la culture occitane tout en allant à la rencontre de musiques du monde.

Concert organisé au profit de la restauration du retable.

Participation libre.

20h30, église.

Tél: 06 62 00 84 90. Sauvegarde du retable de la Visitation .

Eglise Beleymas 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 00 84 90

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English : Concert

L’événement Concert Beleymas a été mis à jour le 2026-05-15 par Vallée de l’Isle en Périgord