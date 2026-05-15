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Concert Beleymas

Concert Beleymas

Concert Beleymas samedi 27 juin 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 24140 Beleymas

Département : Dordogne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Beleymas

Concert

Eglise Beleymas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Concert avec le groupe Igor, quatre chanteurs et musiciens (Chant, accordéon, vielle, saxophone, flute, basse et guitare) qui plongent le public dans la culture occitane tout en allant à la rencontre de musiques du monde.
Concert organisé au profit de la restauration du retable.
Participation libre.
20h30, église.
Tél: 06 62 00 84 90. Sauvegarde du retable de la Visitation   .

Eglise Beleymas 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 00 84 90 

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English : Concert

L’événement Concert Beleymas a été mis à jour le 2026-05-15 par Vallée de l’Isle en Périgord