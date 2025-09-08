Concert Belfour Isléa Avermes
Concert Belfour Isléa Avermes jeudi 2 avril 2026.
Concert Belfour
Isléa Avenue des Isles Avermes Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : 2026-04-02 20:30:00
Début : 2026-04-02 20:30:00
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Une tension émouvante qui prend aux tripes et parle à l’âme Belfour manie les mots et le rock’n’roll avec la même exigence. C’est beau et puissant, intelligent et touchant.
Isléa Avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 65 saisonculturelle@mairieavermes.fr
English :
A moving tension that grips the guts and speaks to the soul: Belfour handles words and rock?n?roll with the same exacting standards. Beautiful and powerful, intelligent and touching.
