Concert Belfour Isléa Avermes

Concert Belfour

Isléa Avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Une tension émouvante qui prend aux tripes et parle à l’âme Belfour manie les mots et le rock’n’roll avec la même exigence. C’est beau et puissant, intelligent et touchant.

Isléa Avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 65 saisonculturelle@mairieavermes.fr

English :

A moving tension that grips the guts and speaks to the soul: Belfour handles words and rock?n?roll with the same exacting standards. Beautiful and powerful, intelligent and touching.

L’événement Concert Belfour Avermes a été mis à jour le 2025-09-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région