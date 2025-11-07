Concert Belinda Davids A tribute to Whitney Houston Quai de la Réunion Le Havre

Concert Belinda Davids A tribute to Whitney Houston

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Après Queen, Elton John et Jean-Jacques Goldman, Richard WALTER PRODUCTIONS relève le défi de vous faire revivre le spectacle d’une autre icône mondiale, Reine de la soul et du RnB, celle qui fut peut-être la plus grande chanteuse de tous les temps Whitney Houston !

La Diva sera réincarnée par la chanteuse Belinda Davids qui est l’une des seules voix contemporaines à posséder une tessiture de 4 octaves nécessaires pour interpréter les chansons de Whitney Houston.

En 2017, Belinda Davids remporte l’émission Even Better Than the Real Thing de la BBC, animée par Paddy McGuinness. Elle y donnera une interprétation époustouflante du titre I Will Always Love You qu’elle interprétera ensuite à l’Apollo Theater de Fox TV, animée par Steve Harvey.

Deux performances qui marqueront à jamais le public et seront le point de départ d’une carrière fulgurante suivie de plus de 200 concerts dans le monde.

Le Concert Extraordinaire est heureux de pouvoir faire découvrir au public français une artiste exceptionnelle capable de s’approprier le répertoire unique de Whitney Houston grâce à une interprétation plus vraie que nature et une performance vocale que seule Belinda Davids est capable de maîtriser. .

