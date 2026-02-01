Concert Bella Song Salle de la Boule d’Or Pontchâteau
Bella Song chante au profit du Refuge Anim’toit de Prinquiau
Dimanche 22 Février 2026,
à la Salle de la Boule d’Or de Pontchâteau à 15h
Contact Bella Song 06 79 61 32 92 .
Salle de la Boule d’Or Rue Maurice Sambron Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
