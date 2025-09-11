Concert Belle Initiative Café-épicerie le Plan B La Turballe

Café-épicerie le Plan B 12 place du marché La Turballe Loire-Atlantique

Belle Initiative (alias de l’autrice-compositrice-interprète Julie MASSERA) nous transporte à la croisée de l’indé folk, de la pop symphonique et du rock.

Loin des Flammes, son premier EP à paraître en 2025, revêt des mélodies ciselées, des textes poétiques et une atmosphère onirique, déjà révélés sur A jamais, premier single au clip très remarqué et réalisé pas ses soins.

Aussi bien inspirée pa Cate Le Bon, Dominique A ou Marina Tsvetaieva, Belle Initiative questionne notre rapport à l’intime, à la nature, au sacré et au genre. Sur scène, elle est souvent accompagnée de trois muscien.nes rencontré.es à Paris, où elle vit actuellement.

Café-épicerie le Plan B 12 place du marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

