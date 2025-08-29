Concert Champ des Couchettes Bellenaves
Concert Champ des Couchettes Bellenaves vendredi 29 août 2025.
Concert
Champ des Couchettes 5 chemin des Vaux Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-08-29 19:00:00
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-08-29
Rendez-vous au Champ des Couchettes pour une soirée musicale mémorable avec le groupe La Menace !
Au programme Funk, Post Pop, Alternative music
Et pour prolonger le plaisir, vous avez la possibilité de dormir sur place en bungalow ou en tipi.
Champ des Couchettes 5 chemin des Vaux Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 00 77 23
English :
Join us at Champ des Couchettes for a memorable evening of music with the band La Menace!
On the program: Funk, Post Pop, Alternative music
And to prolong the pleasure, you can sleep on site in a bungalow or tepee.
German :
Treffen Sie sich im Champ des Couchettes für einen unvergesslichen musikalischen Abend mit der Gruppe La Menace!
Auf dem Programm: Funk, Post Pop, Alternative Musik
Und um das Vergnügen zu verlängern, haben Sie die Möglichkeit, vor Ort in einem Bungalow oder Tipi zu übernachten.
Italiano :
Venite al Champ des Couchettes per un’indimenticabile serata di musica con il gruppo La Menace!
In programma: Funk, Post Pop, Musica alternativa..
E per prolungare il piacere, potrete pernottare in un bungalow o in un Tipi.
Espanol :
Únase a nosotros en el Champ des Couchettes para disfrutar de una memorable velada musical con el grupo La Menace
En el programa: Funk, Post Pop, Música alternativa..
Y para prolongar el placer, podrá pasar la noche en un bungalow o en un tipi.
