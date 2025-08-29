Concert Champ des Couchettes Bellenaves

Concert Champ des Couchettes Bellenaves vendredi 29 août 2025.

Concert

Champ des Couchettes 5 chemin des Vaux Bellenaves Allier

Début : 2025-08-29 19:00:00

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29

Rendez-vous au Champ des Couchettes pour une soirée musicale mémorable avec le groupe La Menace !

Au programme Funk, Post Pop, Alternative music

Et pour prolonger le plaisir, vous avez la possibilité de dormir sur place en bungalow ou en tipi.

Champ des Couchettes 5 chemin des Vaux Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 00 77 23

English :

Join us at Champ des Couchettes for a memorable evening of music with the band La Menace!

On the program: Funk, Post Pop, Alternative music

And to prolong the pleasure, you can sleep on site in a bungalow or tepee.

German :

Treffen Sie sich im Champ des Couchettes für einen unvergesslichen musikalischen Abend mit der Gruppe La Menace!

Auf dem Programm: Funk, Post Pop, Alternative Musik

Und um das Vergnügen zu verlängern, haben Sie die Möglichkeit, vor Ort in einem Bungalow oder Tipi zu übernachten.

Italiano :

Venite al Champ des Couchettes per un’indimenticabile serata di musica con il gruppo La Menace!

In programma: Funk, Post Pop, Musica alternativa..

E per prolungare il piacere, potrete pernottare in un bungalow o in un Tipi.

Espanol :

Únase a nosotros en el Champ des Couchettes para disfrutar de una memorable velada musical con el grupo La Menace

En el programa: Funk, Post Pop, Música alternativa..

Y para prolongar el placer, podrá pasar la noche en un bungalow o en un tipi.

L’événement Concert Bellenaves a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme Val de Sioule