CONCERT BELMONDO SEXTET – CENTRE CULTUREL TISOT La Seyne Sur Mer

CONCERT BELMONDO SEXTET Début : 2026-04-30 à 20:30. Tarif : – euros.

LE CENTRE CULTUREL TISOT VOUS PROPOSE :BELMONDO SEXTET en concert Le 30 avril 2026 à 20H30 – Genre : JazzActifs depuis la fin des années 80, ils sont devenus des figures majeures du jazz européen, connus pour leur style lyrique et leur capacité à mêler tradition jazz, influences classiques et musique contemporaine.Stéphane, le trompettiste, héritier flamboyant de Chet BAKER et Freddie HUBBARD, l’un de grands lyriques de son instrument, et l’un des plus estimés de ce côté-ci de l’Atlantique. Lionel, le saxophoniste qui a fait se rencontrer les musiques de Lili Boulanger et Yusef LATEEF, qui a réuni l’esprit coltranien avec les traditions liturgiques françaises et porté la flamme du jazz au cœur de l’univers classique. Depuis près de 40 ans, ces deux musiciens d’exception ont mené un nombre impressionnant d’aventures musicales, avec le soutien inconditionnel de leurs groupes, qui les ont toujours suivis dans toutes leurs explorations artistiques. Aujourd’hui, forts de leur expérience et fidèles à leurs principes, les frères remettent à l’honneur un sextet avec à leurs cotés, le magnifique Eric LEGNINI au piano, dont on n’a plus à vanter l’élégance de toucher ni l’esprit soulful, l’architecte sonore Jozef DUMOULIN au Fender Rhodes, et portés par une rythmique – Thomas BRAMERIE à la basse et Dré PALLEMAERTS à la batterie – apte à les accompagner au plus loin de leurs épopées. Au final: un groupe en forme de all-stars, à la mémoire sans faille, d’une force spirituelle rare, et jazz jusqu’au bout du souffle. Ouverture des portes à partir de 19H00Infos billetterie :Tarif : 25 euros ( HORS FRAIS DE BILLETTERIE )Concert Assis – Placement LibrePlaces disponibles sur les réseaux France billet (FNAC, CARREFOUR…..) Ticketnet AUCHAN, LECLERC…. WEEZEVENT via notre page Facebook : Centre Culturel Tisot ou directement sur place notamment pour le tarif réduit. – Buvette et restauration sur place- Distributeur d’espèces à proximité ( la Poste Place St Jean, Auchan )- Parking surveillé- Ligne de bus à proximité 08 et 81 (voir horaire réseau Mistral)Contact : Centre Culturel Tisot, avenue Jean Bartolini, 83500 La Seyne Sur MerTel : 04 .94.06.94.77

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE CULTUREL TISOT Avenue Bartolini 83500 La Seyne Sur Mer 83