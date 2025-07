Concert Ben Herbert Larue centre culturel René Char Digne-les-Bains

Concert Ben Herbert Larue centre culturel René Char Digne-les-Bains vendredi 14 novembre 2025.

Concert Ben Herbert Larue

centre culturel René Char 45 avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Début : Vendredi 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

2025-11-14

Concert pour les 10 ans du trio de Ben Herbert Larue, chanteur poète qui ne laisse pas indifférent…

centre culturel René Char 45 avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 30 87 10 ccrc@dignelesbains.fr

English :

Concert to celebrate the 10th anniversary of Ben Herbert Larue’s trio, a poet-singer who leaves no one indifferent…

German :

Konzert zum 10-jährigen Jubiläum des Trios von Ben Herbert Larue, einem poetischen Sänger, der niemanden unberührt lässt…

Italiano :

Concerto per il decimo anniversario del trio Ben Herbert Larue, un poeta-cantante che non lascia indifferenti…

Espanol :

Concierto con motivo del 10º aniversario del trío Ben Herbert Larue, un poeta-cantante que no deja indiferente a nadie…

