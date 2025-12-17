Concert Ben Herbert Larue en trio Rue du Lavoir Saint-Philippe-du-Seignal
Concert Ben Herbert Larue en trio Rue du Lavoir Saint-Philippe-du-Seignal vendredi 6 mars 2026.
Concert Ben Herbert Larue en trio
Rue du Lavoir Foyer polyvalent Saint-Philippe-du-Seignal Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Ben Herbert Larue est un chanteur poète qui ne laisse pas indifférent.
Tour à tour poignant, lunaire ou drôle, il joue avec l’éloquence de son corps acteur et sa voix puissante pour tenir l’humain dans le creux de sa main.
Soirée proposée dans le cadre de la tournée des 10 ans de scène de cet artiste d’exception si attachant!
Ben Herbert Larue chant, accordéon, ukulélé Nicolas Jozef Fabre clavier, bugle, beatbox Xavier Milhou contrebasse .
Rue du Lavoir Foyer polyvalent Saint-Philippe-du-Seignal 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 96 74 20 chapeaubas33@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Ben Herbert Larue en trio
L’événement Concert Ben Herbert Larue en trio Saint-Philippe-du-Seignal a été mis à jour le 2025-12-13 par OT du Pays Foyen