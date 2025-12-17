Concert Ben Herbert Larue en trio Rue du Lavoir Saint-Philippe-du-Seignal

Concert Ben Herbert Larue en trio

Rue du Lavoir Foyer polyvalent Saint-Philippe-du-Seignal Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Ben Herbert Larue est un chanteur poète qui ne laisse pas indifférent.

Tour à tour poignant, lunaire ou drôle, il joue avec l’éloquence de son corps acteur et sa voix puissante pour tenir l’humain dans le creux de sa main.

Soirée proposée dans le cadre de la tournée des 10 ans de scène de cet artiste d’exception si attachant!

Ben Herbert Larue chant, accordéon, ukulélé Nicolas Jozef Fabre clavier, bugle, beatbox Xavier Milhou contrebasse .

Rue du Lavoir Foyer polyvalent Saint-Philippe-du-Seignal 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 96 74 20 chapeaubas33@orange.fr

