Concert Ben Herbert Larue L’Ogre en Papier Bleu Pluriel Trégueux

Concert Ben Herbert Larue L’Ogre en Papier

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux

Début : 2025-10-15 20:30:00

fin : 2025-10-15 21:30:00

2025-10-15

D’ogre, il n’en a que le caractère et la voix. Grave et rocailleuse, il s’en sert pour chanter sa vie de grande personne dont les certitudes sont souvent chamboulées par les questions des plus jeunes. Un format concert drôle et ludique, servi par quatre chanteurs multi-instrumentistes qui donnent du corps et du verbe décalé pour raconter les états d’âme de cet ogre… en papier !

A partir de 5 ans. .

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux 22950 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 71 31 20

