Concert Ben Jacobacci

Début : 2025-11-13 19:00:00
2025-11-13

Ben Jacobacci vous offre une concert blues à la Charrette ! Venez nombreux !
Café Théâtre « La Charrette » 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 04 25  lacharretteromans@wanadoo.fr

English :

Ben Jacobacci offers you a blues concert at La Charrette! Come one, come all!

German :

Ben Jacobacci bietet Ihnen ein Blueskonzert im Charrette! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Ben Jacobacci vi offre un concerto blues a La Charrette! Venite uno, venite tutti!

Espanol :

¡Ben Jacobacci te ofrece un concierto de blues en La Charrette! ¡Venga uno, vengan todos!

