Concert Ben Jacobacci Café Théâtre « La Charrette » Romans-sur-Isère
Concert Ben Jacobacci
Café Théâtre « La Charrette » 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-11-13 19:00:00
fin : 2025-11-13
2025-11-13
Ben Jacobacci vous offre une concert blues à la Charrette ! Venez nombreux !
Café Théâtre « La Charrette » 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 04 25 lacharretteromans@wanadoo.fr
English :
Ben Jacobacci offers you a blues concert at La Charrette! Come one, come all!
German :
Ben Jacobacci bietet Ihnen ein Blueskonzert im Charrette! Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Ben Jacobacci vi offre un concerto blues a La Charrette! Venite uno, venite tutti!
Espanol :
¡Ben Jacobacci te ofrece un concierto de blues en La Charrette! ¡Venga uno, vengan todos!
