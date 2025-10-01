Sosie2 Théâtre par le Collectif Vivarium Théâtre municipal Ducourneau Agen

Sosie2 Théâtre par le Collectif Vivarium

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Entre cabaret, cartoon et multivers, cette quête burlesque révèle l’impossibilité de reproduire une identité et tourne en dérision l’illusion d’authenticité politique.

Le jour du grand débat présidentiel, la brillante et authentique Cassandre est soudain empoisonnée, poussant son équipe à chercher désespérément un sosie pour la remplacer. Entre cabaret, cartoon et multivers, cette quête burlesque révèle l’impossibilité de reproduire une identité et tourne en dérision l’illusion d’authenticité politique. .

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 90 theatre@agglo-agen.fr

English : Sosie2 Théâtre par le Collectif Vivarium

Somewhere between cabaret, cartoon and multiverse, this burlesque quest reveals the impossibility of reproducing an identity and makes a mockery of the illusion of political authenticity.

German : Sosie2 Théâtre par le Collectif Vivarium

Diese burleske Suche zwischen Kabarett, Cartoon und Multiversum offenbart die Unmöglichkeit, eine Identität zu reproduzieren, und macht sich über die Illusion politischer Authentizität lustig.

Italiano :

A metà tra cabaret, cartone animato e multiverso, questa ricerca burlesca rivela l’impossibilità di riprodurre un’identità e si fa beffe dell’illusione dell’autenticità politica.

Espanol : Sosie2 Théâtre par le Collectif Vivarium

A medio camino entre el cabaret, el dibujo animado y el multiverso, esta búsqueda burlesca revela la imposibilidad de reproducir una identidad y se burla de la ilusión de autenticidad política.

L’événement Sosie2 Théâtre par le Collectif Vivarium Agen a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Destination Agen