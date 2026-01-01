Concert Bendiaz Alençon

Concert Bendiaz

Le conservatoire à rayonnement départemental de la CUA vous donne rendez-vous pour son prochain concert Opus 61 avec le groupe BenDiaz.

Aussi bien influencé par le Hip-Hop New Wave que par Twenty One Pilots ou encore les artistes folk actuels, BenDiaz, accompagné d’un guitariste et d’un batteur, partagera sa musicalité et sa sincérité avec ses compositions originales adaptées au live.

Le Breton de 22 ans a déjà deux albums à son actif. Le 1er, Memorium, est sorti en février 2021, accompagné de clips. Le 2e, BLUE, est sorti en février 2024. Il a par ailleurs remporté le tremplin du festival Bobital L’Armor à Sons (2024) et a déjà foulé la scène des festivals Trident, Chant des Vagues ou encore Les Remparts font du Bruit dans les Côtes-d’Armor.

Avec Quentin Gallot (batterie), Kylian Berger (guitares) et Rubèn Diaz (voix)

Samedi 24 janvier 2026 à 18 h

Halle aux toiles cours Clemenceau à Alençon

Tarifs Concert Opus 61 10 € plein tarif 5 € tarif réduit [scolaires, demandeurs d’emploi, élèves adultes des écoles de musique de la CUA, adhérents de l’APEC] Gratuit pour les élèves scolaires des écoles de musique de la CUA

Billetterie ouverte dès à présent en ligne sur https://cu-alencon-conservatoire.mapado.com, à l’office de tourisme de la CUA (38 rue aux Sieurs à Alençon) et sur place avant le concert .

Cours Clémenceau Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

