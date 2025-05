Concert – Eglise de Bénéjacq Bénéjacq, 23 mai 2025 20:30, Bénéjacq.

Pyrénées-Atlantiques

Concert Eglise de Bénéjacq 1 Rue Notre-Dame Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-05-23 20:30:00

fin : 2025-05-23 22:30:00

2025-05-23

Atout Choeur de Mirepeix reçoit la chorale Mosaïk de Lanneplaà et le groupe de chanteurs et musiciens Tuna de Letras de l’université de Pau.

Trois répertoires différents mais une même passion, le chant: Tibie Paiom, Mignonne allons voir si la rose, Ukuthula pour Atout Choeur; Renaud, Nadau, Brel pour Mosaïk et musiques espagnoles pour Tuna de Letras. .

Eglise de Bénéjacq 1 Rue Notre-Dame

Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 068728823 atoutchoeurmirepeix@gmail.com

