CONCERT : BENJAMIN BIOLAY + 1ère partie, Le Douze, Cergy

CONCERT : BENJAMIN BIOLAY + 1ère partie Samedi 30 mai, 20h30 Le Douze Val-d’Oise

35/27/25€ + frais d’achat en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

BENJAMIN BIOLAY

Auteur-compositeur et interprète, Benjamin Biolay s’est imposé comme une figure majeure de la chanson française, fort de plusieurs albums marquants et de nombreuses collaborations. Maîtrisant les mots avec précision, Biolay crée des images fortes et évocatrices, se révélant être un véritable conteur capable de nous plonger dans des univers tantôt sombres et tourmentés, tantôt lumineux et pleins d’espoir.

Après plus de vingt ans de carrière, il revient avec Le Disque bleu, un double album de 24 titres, pensé en deux volets qu’il présentera sur la scène du Douze.

Spectacle coproduit par Décibels Productions et QUILOMBO

https://www.youtube.com/watch?v=iBzTmlP1LtE

+ 1ère partie (en cours de programmation).

Infos pratiques :

​Samedi 30 mai 2026 – 20h30

‍♂️Concert debout

Ouverture des portes à 19h30

Tarifs : 35/27/25€ + frais de réservation en ligne

️ Billetterie : https://ledouze.cergy.fr/…/benjamin-biolay-premiere-partie

Le Douze

12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy

01 34 33 32 12 / ledouze@cergy.fr

RER A Gare de Cergy St-Christophe

En voiture : A15 – sortie 12

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle à partir de 18h à 1h.

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/grande-salle/agenda/benjamin-biolay-premiere-partie »}] [{« data »: {« author »: « Benjamin Biolay », « cache_age »: 86400, « description »: « Clip ru00e9alisu00e9 par Louis Villersnn »Juste avant de tomber » : https://benjaminbiolay.lnk.to/justeavantdetombernExtrait de lu2019album u00ab Le Disque Bleu u00bb – sortie le 17 octobrenEn pru00e9commande : https://benjaminbiolay.lnk.to/ledisquebleuIDnnInstagram : https://www.instagram.com/benjamin_biolay_/nFacebook : https://www.facebook.com/benjaminbiolayofficiel/nn// Cru00e9dits Audionu00c9crit, composu00e9, arrangu00e9 et interpru00e9tu00e9 par Benjamin BiolaynRu00e9alisu00e9 par Benjamin Biolay et Pierre JaconellinEnregistru00e9 u00e0 Paris (Studio de la Seine), Bruxelles (ICP), Buenos Aires (Estudios Panda) et Rio de Janeiro (Studio Salve Salve chez Georges)nMixu00e9 par Pierrick Devin, Thomas Bonnin au Studio de La Seine, Paris nMasterisu00e9 par Alex Gopher assistu00e9 de Romain Dupont chez Translab, ParisnLes u00e9ditions du brise-lamesnn// Cru00e9dits VideonFlab Prod nRu00e9alisateur : Louis Villersnn// Parolesnu00c7a valait le coup du2019essayernLe coup de la panne du2019oreillernLe diable en du00e9shabillu00e9nVu00eatu de riennQuu2019un grain de beautu00e9nDe beautu00e9nnu00c7a valait le coup du2019en finirnIl y en a mu00eame certains nQue u00e7a ferait rirenEt du2019autres bien emmerdu00e9snBien parfumu00e9snDe noir habillu00e9snBelles Persol fumu00e9esnnJu2019u00e9cris u00e7a juste avant de tombernJu2019ai mu00eame pas vu ma vie du00e9filernMais vu la fu00e9e sur mon berceaunQui de pru00e8s su2019est penchu00e9ennJu2019u00e9cris u00e7a juste avant de tombernJu2019ai pas grand chose nu00e0 vous du00e9clarernJe vois les belles chosesnDe belles choses nQue ju2019avais oubliu00e9esnnUn suaire de linge mouillu00e9nMais lu2019u00e2me u00e0 peine maculu00e9enJe vous prie de me jugernu00c0 lu2019aune de vos innombrables pu00eachu00e9snVos pu00eachu00e9snnQuant u00e0 vousnSur le point de venirnMais que le moindre du00e9tail npeut meurtrirnVous qui certes encore confondeznVoie de du00e9part net voie du2019arrivu00e9enCorail ou Intercitu00e9snnJu2019u00e9cris u00e7a juste avant de tombernJu2019ai mu00eame pas vu ma vie du00e9filernMais vu la fu00e9e sur mon berceaunqui de pru00e8s su2019est penchu00e9ennJu2019u00e9cris u00e7a juste avant de tombernJu2019ai pas grand chose nu00e0 vous du00e9clarernJe vois les belles chosesnDe belles choses nQue ju2019avais oubliu00e9esnnEt si je nu2019u00e9tais pas un oiseaunUn moineaunAurais-je peur nde chuter du2019aussi haut ?nnJu2019u00e9cris u00e7a juste avant de tombernJu2019ai mu00eame pas vu ma vie du00e9filernMais vu la fu00e9e sur mon berceaunqui de pru00e8s su2019est penchu00e9ennJu2019u00e9cris u00e7a juste avant de tombernJu2019ai pas grand chose nu00e0 vous du00e9clarernJe vois les belles chosesnDe belles choses nQue ju2019avais oubliu00e9es », « type »: « video », « title »: « Benjamin Biolay – Juste avant de tomber (Clip Officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/iBzTmlP1LtE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=iBzTmlP1LtE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UChKbQ85xr-e9hmp-FIKdWqw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Après une tournée des théâtres sold out cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique.

©MarieRouge