Concert Benjamin Biolay Rue aux Arènes Metz

Concert Benjamin Biolay Rue aux Arènes Metz mercredi 4 mars 2026.

Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-03-04 20:00:00
fin : 2026-03-04

Date(s) :
2026-03-04

Benjamin Biolay revient en tournée acoustique en toute intimité pour faire découvrir son nouvel album Disque bleu disponible à l’automne 2025.Tout public
Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz 57000 Moselle Grand Est  

English :

Benjamin Biolay returns for an intimate acoustic tour, to present his new album Disque bleu , available autumn 2025.

