Concert Benjamin Biolay Rue aux Arènes Metz mercredi 4 mars 2026.
Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz Moselle
Début : Mercredi Mercredi 2026-03-04 20:00:00
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Benjamin Biolay revient en tournée acoustique en toute intimité pour faire découvrir son nouvel album Disque bleu disponible à l’automne 2025.Tout public
Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
Benjamin Biolay returns for an intimate acoustic tour, to present his new album Disque bleu , available autumn 2025.
L’événement Concert Benjamin Biolay Metz a été mis à jour le 2026-01-16 par AGENCE INSPIRE METZ