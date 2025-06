Concert Benjamin Dahan café théâtre andarta Die 5 juillet 2025 20:30

Drôme

Concert Benjamin Dahan café théâtre andarta 57 rue émile laurens Die Drôme

Début : 2025-07-05 20:30:00

fin : 2025-07-05 21:30:00

2025-07-05

Benjamin est un musicien de rue qui compose ses propres chansons inspirées de différents styles.

English :

Benjamin is a street musician who composes his own songs inspired by different styles.

German :

Benjamin ist ein Straßenmusiker, der seine eigenen Lieder komponiert, die von verschiedenen Stilen inspiriert sind.

Italiano :

Benjamin è un musicista di strada che scrive le proprie canzoni ispirandosi a diversi stili.

Espanol :

Benjamin es un músico callejero que compone sus propias canciones inspirándose en diferentes estilos.

