Concert BENJAMIN EPPS + PEET La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère jeudi 13 novembre 2025.

La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

– 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13 23:00:00

Date(s) :

2025-11-13

Benjamin Epps, avec son flow affûté et ses textes percutants, s’impose comme l’un des nouveaux visages du rap français. Peet, figure montante de la scène belge, mêle récits urbains et refrains entêtants. Ces deux deux artistes promettent un live puissant!

La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilleterie@lacordo.com

English :

Benjamin Epps, with his razor-sharp flow and hard-hitting lyrics, has established himself as one of the new faces of French rap. Peet, an up-and-coming figure on the Belgian scene, blends urban narratives with heady refrains. These two artists promise a powerful live show!

German :

Benjamin Epps hat sich mit seinem scharfen Flow und seinen eindringlichen Texten als eines der neuen Gesichter des französischen Rap etabliert. Peet, eine aufstrebende Figur der belgischen Szene, verbindet urbane Geschichten mit eingängigen Refrains. Diese beiden Künstler versprechen ein kraftvolles Live-Erlebnis!

Italiano :

Benjamin Epps, con il suo flow tagliente e i suoi testi duri, si sta affermando come uno dei nuovi volti del rap francese. Peet, figura emergente della scena belga, mescola racconti urbani e ritornelli inebrianti. Questi due artisti promettono un potente spettacolo dal vivo!

Espanol :

Benjamin Epps, con su afiladísimo flow y sus letras contundentes, se está consolidando como una de las nuevas caras del rap francés. Peet, figura emergente de la escena belga, mezcla relatos urbanos con estribillos embriagadores. Estos dos artistas prometen un potente espectáculo en directo

