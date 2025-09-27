Concert Benjamin Nedey Casino JOA Besançon
Concert Benjamin Nedey Casino JOA Besançon samedi 27 septembre 2025.
Concert Benjamin Nedey
Casino JOA 2 Avenue Édouard Droz Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 19:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Passez une belle soirée en amoureux, entre amis ou en famille au Comptoir. Benjamin Nedey animera en chanson votre dîner.
Ambiance cosy, chaleureuse et conviviale garantie !
Style Musique de variétés françaises et internationales. .
Casino JOA 2 Avenue Édouard Droz Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
