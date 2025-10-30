Concert Benjamin Quartz Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement
Concert Benjamin Quartz Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement jeudi 30 octobre 2025.
Concert Benjamin Quartz
Jeudi 30 octobre 2025 à partir de 20h. Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Release party, sortie de l’album Sombre Samba . Chanson alternative et rythmes brésiliens.
Benjamin Quartz: une nouvelle voix marseillaise
Artiste émergent de la scène indépendante. Benjamin Quartz présentera son nouvel album Sombre Samba .
Entre chanson alternative et rythmes brésiliens, sa musique vibre d’une énergie colorée, où la chaleur des percussions embrasse une samba crépusculaire.
L’album est porté par des musiciens d’exception:
Laure Bonomo violon
Sylvain Terminiello contrebasse
Manon Bonnes clavier et choeurs
Jorges Santos percussions
Benjamin Quartz guitare/charengo, voix
Un concert dans un lieu sublime et inspirant
Dans le décor unique d’un ancien théâtre à l’italienne récemment rénové. Le Cabaret L’Etoile Bleue offre aux spectateurs des conditions d’écoute exceptionnelles. Un écrin idéal pour plonger dans l’univers envoûtant de *Sombre Samba*.
Entrée libre sur réservation directement sur le site: https://www.benjaminquartz.com
250 places disponibles. .
Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 94 25 34 contact@benjaminquartz.com
English :
Release party for the album Sombre Samba . Alternative songs and Brazilian rhythms.
German :
Release-Party, Veröffentlichung des Albums Sombre Samba . Alternative Chansons und brasilianische Rhythmen.
Italiano :
Festa di lancio dell’album Sombre Samba . Canzoni alternative e ritmi brasiliani.
Espanol :
Fiesta de presentación del álbum Sombre Samba . Canciones alternativas y ritmos brasileños.
