Concert Benjamin Quartz Cabaret l'Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement

Jeudi 30 octobre 2025 à partir de 20h. Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-30 20:00:00

2025-10-30

Release party, sortie de l’album Sombre Samba . Chanson alternative et rythmes brésiliens.

Benjamin Quartz: une nouvelle voix marseillaise



Artiste émergent de la scène indépendante. Benjamin Quartz présentera son nouvel album Sombre Samba .

Entre chanson alternative et rythmes brésiliens, sa musique vibre d’une énergie colorée, où la chaleur des percussions embrasse une samba crépusculaire.







L’album est porté par des musiciens d’exception:



Laure Bonomo violon

Sylvain Terminiello contrebasse

Manon Bonnes clavier et choeurs

Jorges Santos percussions

Benjamin Quartz guitare/charengo, voix







Un concert dans un lieu sublime et inspirant



Dans le décor unique d’un ancien théâtre à l’italienne récemment rénové. Le Cabaret L’Etoile Bleue offre aux spectateurs des conditions d’écoute exceptionnelles. Un écrin idéal pour plonger dans l’univers envoûtant de *Sombre Samba*.

Entrée libre sur réservation directement sur le site: https://www.benjaminquartz.com

250 places disponibles. .

Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 94 25 34 contact@benjaminquartz.com

English :

Release party for the album Sombre Samba . Alternative songs and Brazilian rhythms.

German :

Release-Party, Veröffentlichung des Albums Sombre Samba . Alternative Chansons und brasilianische Rhythmen.

Italiano :

Festa di lancio dell’album Sombre Samba . Canzoni alternative e ritmi brasiliani.

Espanol :

Fiesta de presentación del álbum Sombre Samba . Canciones alternativas y ritmos brasileños.

