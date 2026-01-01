Concert Benus & Marcus Hameau des Verneys arrêt navette Valloire
Concert Benus & Marcus Hameau des Verneys arrêt navette Valloire samedi 17 janvier 2026.
Concert Benus & Marcus
Hameau des Verneys arrêt navette D902 Valloire Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 11:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Benus & Marcus, vous enchantent !! Chansons à répondre, à saveur Québecoise !
.
Hameau des Verneys arrêt navette D902 Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 03 96 info@valloire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Benus & Marcus, enchant you ! Answering songs with a Quebec flavor!
L’événement Concert Benus & Marcus Valloire a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme de Valloire