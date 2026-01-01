Concert Benus & Marcus Hameau des Verneys arrêt navette Valloire

Concert Benus & Marcus

Hameau des Verneys arrêt navette D902 Valloire Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 11:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Benus & Marcus, vous enchantent !! Chansons à répondre, à saveur Québecoise !

.

Hameau des Verneys arrêt navette D902 Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 03 96 info@valloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Benus & Marcus, enchant you ! Answering songs with a Quebec flavor!

L’événement Concert Benus & Marcus Valloire a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme de Valloire