Concert Berlioz Fragments de mémoire Briare

Concert Berlioz Fragments de mémoire

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Une soirée musicale et littéraire autour de Berlioz vous attend à Briare avec Autrement Classique. Porté par une mezzo-soprano, un pianiste, une altiste et un récitant, ce concert propose un voyage sensible au cœur des fragments de mémoire du compositeur. Une expérience artistique intense.

Samedi 10 janvier à Briare, une soirée musicale et littéraire rend hommage à Hector Berlioz à travers un programme sensible et original. Intitulé Fragments de mémoire, ce concert mêle musique et texte pour explorer l’univers intime du compositeur. La mezzo-soprano Karine Deshayes prête sa voix aux pages les plus expressives, accompagnée au piano par Dominique Plancade. Sabine Toutain, à l’alto, enrichit la palette sonore de ses couleurs chaleureuses, tandis que Jean Manifacier, récitant, donne corps aux mots et aux souvenirs. Ensemble, les artistes proposent un dialogue subtil entre musique et narration, offrant au public une immersion fine et nuancée dans l’œuvre et la pensée de Berlioz. Un rendez-vous culturel exigeant et accessible, à vivre au CSC de Briare. 18 .

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 71 96 77 52 contact@autrementclassique.com

An evening of music and literature around Berlioz awaits you in Briare with Autrement Classique. Featuring a mezzo-soprano, a pianist, a violist and a narrator, this concert takes you on a sensitive journey through fragments of the composer’s memory. An intense artistic experience.

