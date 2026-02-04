Concert BERNARD ALLISON + YOUNGER SPIRIT 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon

Concert BERNARD ALLISON + YOUNGER SPIRIT

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Bernard forge un son qui ne ressemble qu’à lui nerveux, libre, vibrant. Il joue comme on respire avec urgence, générosité et une présence qui vous attrape pour ne plus lâcher. Un blues d’aujourd’hui, vivant, terriblement humain.

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18 info@109montlucon.com

English :

Bernard forges a sound that is uniquely his own: edgy, free, vibrant. He plays like you breathe: with urgency, generosity and a presence that grabs you and never lets go. A blues for today, alive and terribly human.

