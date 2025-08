Concert Bernard Degavre et ses musiciens chantant Georges Moustaki. Soyans

Concert Bernard Degavre et ses musiciens chantant Georges Moustaki.

Grande grange Soyans Drôme

Début : Mercredi 2025-08-13 18:30:00

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Ce spectacle musical retrace la vie de Georges Moustaki à travers ses chansons, de son enfance à Alexandrie jusqu’à son succès international.

Grande grange Soyans 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 96 71 32 lagrandegrange26@gmail.com

English :

This musical retraces the life of Georges Moustaki through his songs, from his childhood in Alexandria to his international success.

German :

Dieses Musical zeichnet das Leben von Georges Moustaki anhand seiner Lieder nach, von seiner Kindheit in Alexandria bis zu seinem internationalen Erfolg.

Italiano :

Questo musical ripercorre la vita di Georges Moustaki attraverso le sue canzoni, dall’infanzia ad Alessandria al successo internazionale.

Espanol :

Este musical recorre la vida de Georges Moustaki a través de sus canciones, desde su infancia en Alejandría hasta su éxito internacional.

