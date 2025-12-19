Concert Bernard Hertrich jazz trio Surbourg
Rue du Stade Surbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-01-31 20:00:00
Venez écouter ce trio de jazz réuni autour de compositions et standards de la chanson crooner, avec la participation du pianiste parisien Ludovic de Preissac.
Rue du Stade Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr
English :
Come and hear this jazz trio perform crooner compositions and standards, with the participation of Parisian pianist Ludovic de Preissac.
L’événement Concert Bernard Hertrich jazz trio Surbourg a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de tourisme de l’Alsace Verte