Concert Bernardvillé dimanche 12 octobre 2025.

Bernardvillé Bas-Rhin

Dimanche 2025-10-12 15:00:00

2025-10-12 16:30:00

2025-10-12

Concert par la chorale des Jeunes d’Epfig.

Venez partager un moment musical plein d’énergie et d’émotion avec la Chorale des Jeunes d’Epfig !

Au programme des voix fraîches et passionnées, des harmonies entraînantes et une ambiance chaleureuse qui fera vibrer petits et grands.

Que vous soyez amateur de chants traditionnels, de musique moderne ou simplement curieux de découvrir le talent de la jeunesse locale, ce concert est l’occasion idéale pour vivre une soirée conviviale et inoubliable.

Laissez-vous emporter par la joie et l’enthousiasme communicatif de ces jeunes choristes ! 0 .

Chemin de Compostelle Bernardvillé 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 75 81 26 33 framathatterer@orange.fr

English :

Concert by the Epfig Youth Choir.

German :

Konzert des Jugendchors von Epfig.

Italiano :

Concerto del Coro giovanile Epfig.

Espanol :

Concierto del Coro Juvenil Epfig.

