Bernardvillé

concert

chemin de Compostelle 1 Bernardvillé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 15:00:00

fin : 2026-09-06 16:30:00

Date(s) :

2026-09-06

duo de violoncelle par David Poro et son frère

duo de violoncelle par David Poro et son frère 0 .

chemin de Compostelle 1 Bernardvillé 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 68 13 34 framathatterer@orange.fr

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English :

cello duo by David Poro and his brother

L’événement concert Bernardvillé a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du pays de Barr