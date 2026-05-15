concert Bernardvillé
concert Bernardvillé dimanche 6 septembre 2026.
Bernardvillé
concert
chemin de Compostelle 1 Bernardvillé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 15:00:00
fin : 2026-09-06 16:30:00
Date(s) :
2026-09-06
duo de violoncelle par David Poro et son frère
duo de violoncelle par David Poro et son frère 0 .
chemin de Compostelle 1 Bernardvillé 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 68 13 34 framathatterer@orange.fr
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English :
cello duo by David Poro and his brother
L’événement concert Bernardvillé a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du pays de Barr
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