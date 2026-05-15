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concert Bernardvillé

concert Bernardvillé dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : chemin de Compostelle 1

Ville : 67140 Bernardvillé

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0

Bernardvillé

concert

chemin de Compostelle 1 Bernardvillé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 15:00:00
fin : 2026-09-06 16:30:00

Date(s) :
2026-09-06

duo de violoncelle par David Poro et son frère
duo de violoncelle par David Poro et son frère 0  .

chemin de Compostelle 1 Bernardvillé 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 68 13 34  framathatterer@orange.fr

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English :

cello duo by David Poro and his brother

L’événement concert Bernardvillé a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du pays de Barr

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