Concert Beubeu Avremesnil
samedi 4 avril 2026
Concert Beubeu
Place Roland Lavenu Avremesnil Seine-Maritime
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Le comité des Fêtes vous propose un concert avec l’artiste chanteur-musicien Beubeu qui improvise ses chansons en direct avec le public et qui est bien connu des réseaux sociaux !
Un moment unique, drôle et chaleureux à partager ensemble.
La billetterie arrive bientôt ! .
Place Roland Lavenu Avremesnil 76730 Seine-Maritime Normandie comitedesfetesavremesnil@gmail.com
