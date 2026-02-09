Concert Beubeu

Place Roland Lavenu Avremesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le comité des Fêtes vous propose un concert avec l’artiste chanteur-musicien Beubeu qui improvise ses chansons en direct avec le public et qui est bien connu des réseaux sociaux !

Un moment unique, drôle et chaleureux à partager ensemble.

La billetterie arrive bientôt ! .

Place Roland Lavenu Avremesnil 76730 Seine-Maritime Normandie comitedesfetesavremesnil@gmail.com

L’événement Concert Beubeu Avremesnil a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Terroir de Caux