Concert Beverly Jo Scott Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Concert Beverly Jo Scott

Samedi 7 mars 2026 de 20h30 à 22h. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Dans le cadre du Festival Voix de femmes Beverly jo Scott présente Divine Rebels.

Après plusieurs rencontres et collaborations, Gaëlle, Skye, Claire et BJ ont mêlé leurs instruments et leurs voix sur des classiques américains et des compositions originales, le temps d’une soirée estivale en Alabama. .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

English :

As part of the Voix de femmes Festival, Beverly jo Scott presents Divine Rebels.

L’événement Concert Beverly Jo Scott Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2025-12-12 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)