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Concert Bhatic place Amiral Dupont Rochefort

Concert Bhatic place Amiral Dupont Rochefort samedi 11 juillet 2026.

Lieu : place Amiral Dupont

Adresse : Le Rade de la Méduse

Ville : 17300 Rochefort

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Rochefort

Concert Bhatic

place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11 22:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Une soirée rock intense et généreuse à partager ensemble au Rade de la Méduse !
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place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact@les-meduses.com

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English : Concert Bhatic

An intense and exhilarating night of rock music to enjoy together at the Rade de la Méduse!

L’événement Concert Bhatic Rochefort a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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