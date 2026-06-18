Concert Bhatic place Amiral Dupont Rochefort

Rochefort

Concert Bhatic

place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11 22:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Une soirée rock intense et généreuse à partager ensemble au Rade de la Méduse !

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place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@les-meduses.com

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English : Concert Bhatic

An intense and exhilarating night of rock music to enjoy together at the Rade de la Méduse!

L’événement Concert Bhatic Rochefort a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan