Concert Bhatic place Amiral Dupont Rochefort
Concert Bhatic place Amiral Dupont Rochefort samedi 11 juillet 2026.
Rochefort
Concert Bhatic
place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11 22:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Une soirée rock intense et généreuse à partager ensemble au Rade de la Méduse !
.
place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@les-meduses.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Bhatic
An intense and exhilarating night of rock music to enjoy together at the Rade de la Méduse!
L’événement Concert Bhatic Rochefort a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Rochefort (Charente-Maritime)
- Festival Soeurs jumelles Rochefort 23 juin 2026
- Exposition Le Petit Théâtre de Peau d’Âne de Jean-Michel Othoniel Musée Hèbre Rochefort 23 juin 2026
- Camille- Symphonique Birds on a wire – Camille – Symphonique LA CORDERIE ROYALE Rochefort 24 juin 2026
- VANESSA PARADIS OXMO PUCCINO LA CORDERIE ROYALE Rochefort 25 juin 2026
- CHARLOTTE CARDIN MENTISSA P.R2B – CHARLOTTE CARDIN LA CORDERIE ROYALE Rochefort 26 juin 2026