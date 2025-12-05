Concert BI.BA Baraquilles Die
Concert BI.BA Baraquilles Die vendredi 5 décembre 2025.
Concert BI.BA
Baraquilles 81 rue Camille Buffardel Die Drôme
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Reggae et malagasy music.
Baraquilles 81 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes baraquilles@gmail.com
English :
Reggae and Malagasy music.
German :
Reggae und Malagasy-Musik.
Italiano :
Musica reggae e malgascia.
Espanol :
Reggae y música malgache.
