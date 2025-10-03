CONCERT Bia Ferreira + Alo Wala Rodez
CONCERT Hillbilly Moon Explosion + Demented are go, vendredi 3 octobre à 20h, à la salle de concert Le Club, Rodez
HILLBILLY MOON EXPLOSIONRockabilly
Hillbilly Moon Explosion puise ses influences dans l’âge d’or du rock’n’roll, ajoutant une touche moderne et une énergie explosive à chaque morceau. Mené par la charismatique chanteuse Emanuela Hutter, le groupe a su captiver le monde entier avec sa créativité débordante.
DEMENTED ARE GO1ère partiePsychobilly
La fusion de rockabilly, de punk et de psychobilly de Demented are go a créé un son distinctif qui capture l’esprit rebelle de la scène underground. Depuis ses débuts au Pays de Galles dans les années 80, le groupe a su maintenir sa notoriété grâce à des performances scéniques énergiques et excentriques.
ELEKTRO JANEDJ Beurre de Baratte
Collectif de DJ à géométrie variable, articulé autours d’une envie de folie, de découverte et de partage musical. Découvrez l’énergie contagieuse de notre dancefloor. Cet élan collectif se nomme Elektro Jane, et attachez vous à votre liane, ça va balancer… .
37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr
