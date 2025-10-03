CONCERT Bia Ferreira + Alo Wala Rodez

CONCERT Bia Ferreira + Alo Wala Rodez vendredi 3 octobre 2025.

CONCERT Bia Ferreira + Alo Wala

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : Vendredi 2025-10-03

CONCERT Hillbilly Moon Explosion + Demented are go, vendredi 3 octobre à 20h, à la salle de concert Le Club, Rodez

HILLBILLY MOON EXPLOSIONRockabilly

Hillbilly Moon Explosion puise ses influences dans l’âge d’or du rock’n’roll, ajoutant une touche moderne et une énergie explosive à chaque morceau. Mené par la charismatique chanteuse Emanuela Hutter, le groupe a su captiver le monde entier avec sa créativité débordante.

DEMENTED ARE GO1ère partiePsychobilly

La fusion de rockabilly, de punk et de psychobilly de Demented are go a créé un son distinctif qui capture l’esprit rebelle de la scène underground. Depuis ses débuts au Pays de Galles dans les années 80, le groupe a su maintenir sa notoriété grâce à des performances scéniques énergiques et excentriques.

ELEKTRO JANEDJ Beurre de Baratte

Collectif de DJ à géométrie variable, articulé autours d’une envie de folie, de découverte et de partage musical. Découvrez l’énergie contagieuse de notre dancefloor. Cet élan collectif se nomme Elektro Jane, et attachez vous à votre liane, ça va balancer… .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr

English :

CONCERT: Hillbilly Moon Explosion + Demented are go, Friday, October 3, 8pm, at Le Club concert hall, Rodez

German :

KONZERT: Hillbilly Moon Explosion + Demented are go, Freitag, 3. Oktober um 20 Uhr, im Konzertsaal Le Club, Rodez

Italiano :

CONCERTO: Hillbilly Moon Explosion + Demented are go, venerdì 3 ottobre alle 20.00, presso la sala concerti Le Club, Rodez

Espanol :

CONCIERTO: Hillbilly Moon Explosion + Demented are go, viernes 3 de octubre a las 20:00 h, en la sala de conciertos Le Club, Rodez

