CONCERT BIA FERREIRA Sète

CONCERT BIA FERREIRA Sète samedi 25 octobre 2025.

CONCERT BIA FERREIRA

503 boulevard Pierre Mendès Sète Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Bia Ferreira, voix majeure de la scène brésilienne, livre un concert où la musique devient acte militant.Seule avec sa guitare, elle fait vibrer un Brésil acoustique ultra-rythmé, entre funk, rap, reggae, hip-hop et beatbox. Sa performance, tour à tour prière collective et explosion d’énergie, mêle swing, onomatopées et un flow percutant.Ses textes qu’elle qualifie de “música de mulher preta” (musique de femme noire) portent des messages puissants émancipation, lutte contre l’homophobie, défense des droits des femmes et de la communauté LGBT+.Charismatique et solaire, Bia Ferreira transforme chaque scène en un moment de ferveur où la joie de la musique rencontre la force de l’engagement. Une expérience vibrante qui bouscule et emporte. .

503 boulevard Pierre Mendès Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CONCERT BIA FERREIRA Sète a été mis à jour le 2025-09-18 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE