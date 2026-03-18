Concert Bibi Club + Chaton Laveur Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Bibi Club + Chaton Laveur

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 20:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Bibi Club

Bibi Club explore le spectre liminal entre l’ici et l’au-delà, mettant en avant l’amour, la nature et la communauté comme objectif unificateur. Le duo se révèle aujourd’hui à travers une musique avant-pop et électronique, avec des éléments de dark wave et de néofolk, tout en empruntant des sons baroques avec des clavecins, des trompettes et des chants rituels à apprendre par cœur. Le duo s’est baptisé Bibi Club en référence à la discothèque installée dans leur salon, où leurs bibis leurs proches viennent danser.

Chaton Laveur

Dans les méandres du rock indépendant européen, Chaton Laveur trace sa propre voie, sauvage et assumée. Née à Liège durant le confinement, cette créature musicale à deux têtes et à deux voix Julie (guitare, basse, chant) et Pierre (batterie, clavier, chant) puise son énergie dans les profondeurs du krautrock allemand des 60’s-70’s, et l’esthétique de l’indie rock des 90’s pour créer un univers sonore aussi hypnotique qu’immersif. Pour les amateurs·ices de Beak>, Broadcast, SUUNS, Stereolab ou Blonde Redhead, Chaton Laveur est cette rencontre inattendue entre rigueur kraut et sensibilité pop, entre répétition hypnotique et mélodies lumineuses. Une musique qui se vit d’abord en concert, avec intensité et sans concession.

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Concert Bibi Club + Chaton Laveur

L’événement Concert Bibi Club + Chaton Laveur Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie