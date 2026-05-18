Concert Big Band Théâtre des Miroirs Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Concert Big Band

Théâtre des Miroirs La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Le Conservatoire de musique vous invite au concert de son Big Band le vendredi 5 juin à 20h au Théâtre des Miroirs.

Sous la direction de Stéphane Lechien, 18 musiciens vous feront voyager au rythme du jazz latin à travers un programme festif et ensoleillé.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Merci de réserver uniquement le nombre de places nécessaires et de nous informer en cas d’annulation. .

Théâtre des Miroirs La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77

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English : Concert Big Band

L’événement Concert Big Band Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-18 par CD50 Culture