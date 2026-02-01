CONCERT Big Band de la Musique Militaire Grand Ducale Kanfen

CONCERT Big Band de la Musique Militaire Grand Ducale

Concert prestige donné par des musiciens d’exception !

5 saxophonistes, 4 trombonistes et 4 trompettistes, entourés d’un groupe de percussionnistes, d’un pianistes et d’un bassistes, offriront au public un programme musical varié qui va du Big Band traditionnel (Glenn Miller, Duke Ellington…) jusqu’au Jazz d’aujourd’hui !

Entrée libre la recette du panier en sortie ira à l’association APEI Moselle.Tout public

38 rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 61 10 mairie-kanfen@orange.fr

English :

Prestige concert by exceptional musicians!

5 saxophonists, 4 trombonists and 4 trumpeters, surrounded by a group of percussionists, a pianist and a bassist, will offer the public a varied musical program ranging from traditional Big Band (Glenn Miller, Duke Ellington?) to today’s Jazz!

Free admission: proceeds from the outing basket will go to the APEI Moselle association.

