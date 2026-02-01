CONCERT Big Band de la Musique Militaire Grand Ducale Kanfen
CONCERT Big Band de la Musique Militaire Grand Ducale Kanfen vendredi 27 février 2026.
38 rue de Hettange Kanfen Moselle
Tarif : Gratuit
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-27 20:00:00
Concert prestige donné par des musiciens d’exception !
5 saxophonistes, 4 trombonistes et 4 trompettistes, entourés d’un groupe de percussionnistes, d’un pianistes et d’un bassistes, offriront au public un programme musical varié qui va du Big Band traditionnel (Glenn Miller, Duke Ellington…) jusqu’au Jazz d’aujourd’hui !
Entrée libre la recette du panier en sortie ira à l’association APEI Moselle.Tout public
38 rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 61 10 mairie-kanfen@orange.fr
English :
Prestige concert by exceptional musicians!
5 saxophonists, 4 trombonists and 4 trumpeters, surrounded by a group of percussionists, a pianist and a bassist, will offer the public a varied musical program ranging from traditional Big Band (Glenn Miller, Duke Ellington?) to today’s Jazz!
Free admission: proceeds from the outing basket will go to the APEI Moselle association.
