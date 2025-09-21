Concert « Big Band du Vexin » Église Saint-Martin Saussay-la-Campagne

Concert « Big Band du Vexin »

Église Saint-Martin 2 Chemin du Presbytère Saussay-la-Campagne Eure

2025-09-21 15:00:00
2025-09-21

Pour terminer les Journées Européennes du Patrimoine en beauté, un concert aura lieu à l’église Saint-Martin.   .

Église Saint-Martin 2 Chemin du Presbytère Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 6 79 67 74 38  asmslc.27@gmail.com

