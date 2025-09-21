Concert « Big Band du Vexin » Église Saint-Martin Saussay-la-Campagne
Concert « Big Band du Vexin » Église Saint-Martin Saussay-la-Campagne dimanche 21 septembre 2025.
Concert « Big Band du Vexin »
Église Saint-Martin 2 Chemin du Presbytère Saussay-la-Campagne Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Pour terminer les Journées Européennes du Patrimoine en beauté, un concert aura lieu à l’église Saint-Martin. .
Église Saint-Martin 2 Chemin du Presbytère Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 6 79 67 74 38 asmslc.27@gmail.com
English : Concert « Big Band du Vexin »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert « Big Band du Vexin » Saussay-la-Campagne a été mis à jour le 2025-08-06 par Vexin Normand Tourisme