Concert Big Band Jazz Duras jeudi 4 décembre 2025.

Salle du Foirail Duras Lot-et-Garonne

2025-12-04
2025-12-04

Concert au profit de l'association les amis de Soubalo M'Boumba
Restauration sur place
Participation libre

Salle du Foirail Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 48 57 22 

