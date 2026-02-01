Concert Big Band Soirée Jazz Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès

Concert Big Band Soirée Jazz

Samedi 21 février 2026 à partir de 21h. Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-21 21:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

L’association Grésouillaise Culture Fêtes et Traditions de Saint-Étienne-du-Grès vous invite à une grande soirée jazz

Retrouvez le Big Band Soirée Jazz de l’École de musique municipale de L’Isle-sur-la-Sorgue avec

13 musiciens 1 chanteur sur scène pour un concert live plein de swing, de groove et d’émotion.



Une belle soirée musicale à partager entre amis ou en famille.

N’hésitez pas à partager l’événement autour de vous ! .

Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 31 27 48

English :

The Grésouillaise Culture Fêtes et Traditions association of Saint-Étienne-du-Grès invites you to a grand jazz evening

