Concert Big Easy salle des fêtes Beaumont-lès-Valence

salle des fêtes 8 chemin des fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 17:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Concert de Jazz New Orleans organisé par l’association Beamont nous retrouver avec le groupe Big Easy.
Buffet et buvette sur place.
salle des fêtes 8 chemin des fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
New Orleans jazz concert organized by the Beamont association, featuring the Big Easy band.
Buffet and refreshments on site.
German :
New-Orleans-Jazz-Konzert, das von der Vereinigung Beamont nous retrouver mit der Gruppe Big Easy organisiert wird.
Buffet und Erfrischungsgetränke vor Ort.
Italiano :
Concerto jazz di New Orleans organizzato dall’associazione Beamont, con il gruppo Big Easy.
Buffet e rinfreschi in loco.
Espanol :
Concierto de jazz de Nueva Orleans organizado por la asociación Beamont, con la actuación del grupo Big Easy.
Buffet y refrescos in situ.
