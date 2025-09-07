Concert Big Fun Brass Blangy-Tronville

Concert Big Fun Brass

Place Gaston Delapierre Blangy-Tronville Somme

Gratuit

0

Gratuit

Début : 2025-09-07 18:00:00

fin : 2025-09-07 19:00:00

2025-09-07

Big Funk Brass

JAZZ / FUNK / HIP-HOP

TOUT PUBLIC

Composé d’une grosse section cuivre et d’une rythmique implacable, Big Funk Brass diffuse son énergie singulière funk/hip-hop depuis plus de dix ans sur les scènes françaises et européennes. Le son brut du BFB détonne et offre une sonorité moderne, originale et unique ! Fort de trois albums et de collaborations avec des artistes de renom (Ben l’Oncle Soul, Gaël Faye, A State of Mind, et d’autres à venir !), Big Funk Brass électrise les foules à base de compositions originales où improvisations enivrantes et groove ravageur captive le spectateur d’entrée de jeu. Que ce soit dans la rue, en acoustique, ou sur scène, le Big Funk Brass régale et donne une furieuse envie de se lâcher!

TROMPETTE Alexandre Hérichon | FLUGABONE Tom Caudelle | TROMBONE Simon Girard | SAXOPHONE Abel Jednak SOUSAPHONE Lucas Dessaint | CAISSE CLAIRE Julien Paris | GROSSE CAISSE Simon Postel | SOUSAPHONE Jonas Réal

Lien vidéo https://youtu.be/x4ZzPOyJpv8?feature=shared 0 .

Place Gaston Delapierre Blangy-Tronville 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

