Concert Bikini Boxon ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert Bikini Boxon

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Concert pop/rock du groupe Bikini Boxon. Une soirée placée sous le signe du groove et de la bonne humeur. Bikini Boxon ouvrira la soirée avec un set énergique et des titres inédits. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

