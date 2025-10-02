Concert Biliana Voutchkova Michael Thieke MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Ensemble, ils façonnent une musique acoustique tactile et lumineuse, où violon et clarinette explorent timbres, accordages subtils et phénomènes psychoacoustiques. En alternant structures écrites et improvisation, le duo tisse un dialogue vivant et poétique pour éveiller en nous des sensations insoupçonnées. Attendez-vous à un jeu d’interactions fines, où chaque nuance devient matière vivante, en une synchronisation fragmentée. Une écoute profonde, où chaque souffle, chaque vibration devient une invitation à la rêverie. Les frontières entre note et bruit s’effacent, révélant des textures inédites et une intensité rare.

Durée 1h

Réservation obligatoire. .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

