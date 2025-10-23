Concert Billy jingle & Houlèr Fitir Le Rébémol Le Monastier-sur-Gazeille
Concert Billy jingle & Houlèr Fitir
Le Rébémol 39 rue Saint Jean Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Début : 2025-10-23 20:00:00
fin : 2025-10-23
2025-10-23
Dans le cadre de la sortie d’album de Gael Horellou Houlèr Fitir .
1ere partie avec Billy Jingle
Le Rébémol 39 rue Saint Jean Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 87 16
English :
For the release of Gael Horellou’s album Houlèr Fitir .
1st part with Billy Jingle
German :
Im Rahmen der Veröffentlichung des Albums von Gael Horellou Houlèr Fitir .
1. Teil mit Billy Jingle
Italiano :
Nell’ambito dell’uscita dell’album di Gael Horellou Houlèr Fitir .
prima parte con Billy Jingle
Espanol :
Con motivo del lanzamiento del álbum de Gael Horellou Houlèr Fitir .
1ª parte con Billy Jingle
