Concert Billy jingle & Houlèr Fitir Le Rébémol Le Monastier-sur-Gazeille

Le Rébémol 39 rue Saint Jean Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Début : 2025-10-23 20:00:00

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Dans le cadre de la sortie d’album de Gael Horellou Houlèr Fitir .

1ere partie avec Billy Jingle

Le Rébémol 39 rue Saint Jean Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 87 16

English :

For the release of Gael Horellou’s album Houlèr Fitir .

1st part with Billy Jingle

German :

Im Rahmen der Veröffentlichung des Albums von Gael Horellou Houlèr Fitir .

1. Teil mit Billy Jingle

Italiano :

Nell’ambito dell’uscita dell’album di Gael Horellou Houlèr Fitir .

prima parte con Billy Jingle

Espanol :

Con motivo del lanzamiento del álbum de Gael Horellou Houlèr Fitir .

1ª parte con Billy Jingle

