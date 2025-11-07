Concert Bird Trio Le Barabock Menglon

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Bird Trio

Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon Drôme

Début : 2025-11-07 19:30:00
Piano, contrebasse, saxophone pour un jazz aux tonalités des Balkans.
Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72  contact@barabock.fr

English :

Piano, double bass, saxophone for a Balkan jazz sound.

German :

Klavier, Kontrabass, Saxophon für einen Jazz mit Balkan-Tönen.

Italiano :

Pianoforte, contrabbasso e sassofono per un suono jazz balcanico.

Espanol :

Piano, contrabajo y saxofón para un sonido de jazz balcánico.

L’événement Concert Bird Trio Menglon a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme du Pays Diois