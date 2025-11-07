Concert Bird Trio Le Barabock Menglon
Concert Bird Trio Le Barabock Menglon vendredi 7 novembre 2025.
Concert Bird Trio
Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 19:30:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Piano, contrebasse, saxophone pour un jazz aux tonalités des Balkans.
.
Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72 contact@barabock.fr
English :
Piano, double bass, saxophone for a Balkan jazz sound.
German :
Klavier, Kontrabass, Saxophon für einen Jazz mit Balkan-Tönen.
Italiano :
Pianoforte, contrabbasso e sassofono per un suono jazz balcanico.
Espanol :
Piano, contrabajo y saxofón para un sonido de jazz balcánico.
L’événement Concert Bird Trio Menglon a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme du Pays Diois